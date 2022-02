Palermo, Baldini: “Il calcio è fatto di mentalità, la squadra deve imparare una cosa”

Le dichiarazioni post partita di Silvio Baldini dopo il pareggio per 2-2 nel derby tra Palermo e Messina in Serie C

Silvio Baldini, tecnico rosanero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports al seguito del pareggio per 2-2 contro l'ACRMessina:

"Il calcio è fatto di episodi, ci siamo fatti condizionare e loro hanno trovato due gol. Il calcio è fatto di mentalità e emozioni, devono pensare alla prestazione e non alla vittoria o alla sconfitta. Se ragioni così ogni episodio può essere fondamentale. Non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni che abbiamo avuto. È normale che fatichi a trovare le misure se da 2-0 passi al 2-2. Il campionato è lunghissimo, nessuno avrebbe mai pensato che, visto il primo tempo, potesse finire in questo modo. Bisogna recuperare questi due punti che abbiamo perso oggi. Questi ragazzi devono imparare a gestire le emozioni, aldilà del modulo. Il sistema di gioco dà un'idea, ma quello che conta è che quando sei in campo devi essere padrone di te stesso. Gli episodi ci sono non per fortuna o sfortuna, ma perché permetti che accadano".