Palermo, Baldini ha trovato il “falso dieci”: Luperini, exploit tattico e mentale

Silvio Baldini ha reinventato Gregorio Luperini da trequartista: gol, assist frutto di un exploit tecnico, tattico e mentale

"Il tuttocampista si è preso il Palermo nel momento cruciale. C’è voluto un po’ di tempo, ma Gregorio Luperini ha finalmente messo la sua impronta sull’impianto di Baldini che, fin dal suo arrivo, lo ha voluto in una posizione atipica, sulla trequarti", apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sul centrocampista ex Trapani .

La vittoria sull'Entella porta la sua firma e coincide con una delle sue migliori prestazioni stagionali. Luperini ha avuto bisogno di tempo per calarsi nella parte dopo che in carriera ha quasi sempre ricoperto il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre. Merito suo, così come di Baldini che ha avuto quest'intuizione, portata avanti con decisione anche nei momenti di massima difficoltà. "Il centrocampista sta consumando il suo riscatto, cosi come lo stesso Baldini che sta iniziando a raccogliere i frutti della sua visione tattica riguardo al Palermo", si legge sulla Rosea.