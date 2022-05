Palermo, Baldini e le sue certezze: già scelto l’undici rosanero per l’assalto alla B

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad esordire nella fase Nazionale dei playoff di Serie C

Gli ultimi esperimenti fatti da Baldini risalgono al pareggio esterno contro la Paganese in cui erano presenti Buttaro e Somma in difesa, Damiani a centrocampo e Soleri esterno. Dal recupero contro il Taranto in poi, il coach originario di Massa ha scelto di puntare sostanzialmente su un unico blocco, con alcune variazioni dovute a squalifiche o ad infortuni. Pelagotti in porta, difesa a quattro composta da Accardi, Lancini, Marconi e Giron. In cabina di regia De Rose con a fianco Dall'Oglio, linea di trequartisti composta da Valente, Luperini e Floriano a supporto di Brunori. "Questi giocatori hanno reso i rosanero il migliore attacco del girone. Il Palermo va in gol da 16 gare di fila e domenica può proseguire la striscia, raggiungendo un bel record", chiosa il noto quotidiano.