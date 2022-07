Palermo, Baldini e gli addii a sorpresa: dalla lite con Zamparini a Catania ed Empoli

Silvio Baldini, i suoi addii a sorpresa e i rapporti altalenanti con le società

"Dimissioni inaspettate? Nei tempi, si". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che fa il punto sul caos tecnico in casa Palermo. L'addio shock e per molte ragioni sorprendente di Silvio Baldini e Renzo Castagnini ha lasciato non poco amarezza in tutto l'ambiente rosanero. Scelte di mercato e visioni sull'immediato futuro tecnico le probabili punte dell’iceberg sul quale ha impattato il rapporto tra il club di Viale del Fante e i due principali protagonisti del ritorno dei rosa in Serie B.

Un addio shock, come detto, che riporta alla memoria altri colpi di teatro e addii a sorpresa del tecnico. Impossibile non ricordare la lite con Zamparini che nel 2004 fu alla base della sua prima separazione con il Palermo. Quell'avventura si concluse per Baldini con l'esonero da parte del vulcanico patron in seguito ad una sconfitta interna per 0-2 contro la Salernitana.

Rapporti altalenanti e gesti eclatanti nei confronti dei colleghi. Negli anni Silvio Baldini ha sempre avuto qualche coup de theatre in canna, ma in questo caso l'effetto sorpresa è elevato al massimo della sua portata. Anche con il Catania, nel 2008, si era separato presentando le proprie dimissioni, con la squadra in piena zona retrocessione e abbattuta dalla sconfitta casalinga contro il Torino.

Altro addio a sorpresa, quello sulla panchina dell'Empoli, quando l'avvicendamento con Campolongo fu preceduto dall'iniziale fiducia della società, che appena due giorni dopo fece marcia indietro e non confermò Baldini. "Un addio doloroso, perché - tolta una breve parentesi a Vicenza - costerà a Baldini un'assenza dai campi professionistici per ben sei anni", chiude il GdS. Baldini lascia il Palermo, a quattro giorni dall'inizio della nuova stagione è certamente un colpo di teatro dei suoi che nessuno poteva minimamente aspettarsi.