Palermo, Baldini: “Coppia Soleri-Brunori idea vincente. Pelagotti è stato bravissimo”

Le dichiarazioni in mixed zone di Baldini post Palermo-Juve Stabia, terminata 3-1 in favore dei rosanero grazie a Brunori, doppietta, e Giron

"Il primo gol è dipeso dalla bravura di Valente e Brunori, bisogna ringraziarli per il grande affiatamento. Gialli? Bisogna migliorare perché già in passato la squadra ha giocato spesso in dieci. E' una cosa su cui bisogna lavorare. Luperini ha dimostrato di poter giocare in tutte le posizioni. L'importante è che i giocatori siano funzionali alla squadra. Bisogna fare i complimenti a Luperini per tutti i palloni recuperati e per la mano che ha dato a De Rose. Odjer? Volevo fare un certo tipo di partita e quindi l'ho inserito per recuperare palloni. Non avendo altri centrocampisti a disposizione ho pensato che mettere Soleri sarebbe stato ottimo per ripartire. La sua voglia ha dato un grande contributo quest'oggi. Sicuramente è un'idea giusta la coppia Soleri-Brunori. Io duramente la settimana so che avendo lui e Brunori ho due giocatori importanti per l'attacco. Ho visto le partite che hanno giocato insieme dall'inizio. Soleri quando entra mette in difficoltà gli avversari. Se io avessi in questo momento un altro giocatore come lui in grado di cambiarmi le partite lo schiererei dall'inizio. In base alla mia esperienza io so che Soleri è importante anche a partita in corso. Se avessi schierato Soleri dall'inizio dopo l'espulsione lo avrei dovuto togliere. Sul due a zero ho messo Soleri per cercare di continuare a fare la partita in un certo modo. Quando Soleri ha fatto quell'azione sulla potenziale palla gol del quattro a zero mi è venuta voglia di andarlo ad abbracciare in campo. Tutti si sarebbero aspettati stasera in porta Massolo ma non mi va di lasciare indietro i miei giocatori. E' stato bravissimo Pelagotti".