Palermo, Baldini contro il mal di trasferta: rifondare l’attacco per cambiare marcia

Al Palermo di Silvio Baldini serve cambiare marcia in trasferta, dove i rosa non trovano la vittoria dallo scorso 7 novembre

Mediagol ⚽️

"Da promozione in casa, da salvezza in trasferta. È un Palermo che viaggia a una doppia velocità tra le sfide interne ed esterne in questa stagione e, per fare il salto di qualità, i rosanero dovranno migliorare il rendimento lontano dal «Renzo Barbera» già a partire dal match contro il Campobasso". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette in luce il rendimento al di sotto dei propri standard interni del Palermo versione trasferta. Non è un mistero che i volti della compagine rosanero siano diversi tra quando la squadra gioca tra le mura amiche del 'Renzo Barbera', e quando, invece, i siciliani affrontano i match in trasferta.

Numeri, quelli fuori casa, che fanno certamente riflettere Silvio Baldini, i cerca di 3 punti fondamentali sul campo del Campobasso per riscattare il pareggio, subito con rimonta, nell'ultima gara interna contro il Messina. La vittoria in trasferta manca al Palermo da ben 3 mesi, con l'ultimo successo datato 7 novembre, quando in panchina sedeva ancora GiacomoFilippi.

Un trend negativo, o comunque al di sotto delle aspettative, visto il ruolino di marcia dei rosanero nei match casalinghi, dove la squadra adesso allenata da Baldini non è mai incappata in una sconfitta da inizio stagione. "Attualmente il bilancio è di 11 partite giocate con 10 punti conquistati (la media di 0,90 punti a incontro), frutto di due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Guardando soltanto gli incontri lontano dal suo stadio, il Palermo sarebbe dodicesimo in classifica, mentre sarebbe primo considerando solo i match casalinghi", prosegue il GdS.

Il cambio di marcia passa, senza dubbio, dal rendimento sotto porta. Perchè se il Palermo ha, ad oggi, la quinta miglior difesa esterna con soli 13 gol subiti, in attacco più di qulche variazione numerica e di rendimento vanno apportate. Il digiuno esterno dura infatti da 387 minuti, con. zero reti siglate nelle ultime quattro gare in trasferta. "In questa stagione solamente quattro giocatori del Palermo hanno segnato fuori casa, tutti con due gol a testa: sono Brunori, Fella, Soleri e Almici, quest’ultimo oggi alla Spal", conclude il quotidiano.