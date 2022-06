Palermo, Baldini chiarisce il suo pensiero a Sky: “Mie parole a Bonan travisate”

"Mi spiace se vengono travisate le mie parole nel mio scambio con Bonan, che conosco da una vita e con cui parlo in modo spontaneo, come faccio sempre. Fuori dal mio modo di esprimermi che a qualcuno può sembrare esagerato, ho voluto trasmettere un concetto semplicissimo: qui a Palermo sto bene anche perché ho la sensazione che ci sia un’aderenza più forte a certi valori tradizionali in cui mi riconosco e che mi appartengono, per la mia formazione morale. Uno tra tutti il rispetto per le donne e per la famiglia. Valori che sono assoluti ovunque, certamente, ma che rispetto ad altre parti in cui ho vissuto, sento che qui acquistano ancora più forza. Per come sono fatto io, trovo intollerabile per esempio che un adulto cerchi di corteggiare una ragazzina o che si viva in maniera dissoluta la sacralità dei legami familiari. E sentire che a Palermo questi e altri valori, per la mia esperienza, siano più rispettati che altrove, mi fa sentire a casa".