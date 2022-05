Palermo, Baldini aspetta i gol di Brunori per tenere vivo il sogno Serie B

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare l'Entella nella gara valida per l'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C

"Un campo che conosce, avversari con cui si è allenato - e ha giocato - per un anno e una missione: sbloccarsi, per brillare anche nei play-off", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'attaccante italobrasiliano di nome Matteo Brunori .

Il centravanti di proprietà della Juventus non ha ancora timbrato il cartellino ai playoff, dopo aver letteralmente trascinato i rosanero per l'intera durata della regular season. "Tre gol in Serie B con l'Entella, due dei quali proprio al «Comunale», dove domani cercherà di mettere a segno il primo gol di questi play-off", si legge.

Al Palermo serve il suo protagonista principale per tenere vivo il sogno Serie B. Un protagonista che fa valere il suo apporto in termini di produzione offensiva anche quando non fa gol. Un protagonista che di reti ne ha realizzate ben venticinque in campionato e che adesso vuole trascinare Baldini anche ai playoff di Serie C.