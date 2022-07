Palermo, Baldini al Barbera: summit di mercato con Castagnini in attesa del closing

Torna in città il tecnico del Palermo , Silvio Baldini, condottieri della splendida cavalcata verso la promozione in serie B di De Rose e compagni. Di rientro dalle ferie, a circa due settimane di distanza dal match casalingo contro il Padova , l'allenatore rosanero si è recato allo Stadio "Renzo Barbera" luogo nel quale ha incontrato il direttore sportivo del club di viale del Fante, Renzo Castagnini , come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".

In sede anche il presidente Dario Mirri per un summit interlocutorio, atto a tracciare le linee guida per il calciomercato, che prende il via ufficiale proprio oggi, 1 luglio 2022. Dalla conferma dei contratti in scadenza, fino all'individuazione di nuovi innesti da inserire nella rosa del nuovo Palermo, le operazioni di mercato del club rosanero entrano nel vivo - come scrive la rosea -, anche in virtù del sempre più imminente passaggio delle quote di maggioranza della società di viale del Fante al City Football Group - chiude il noto quotidiano sportivo.