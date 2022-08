Palermo, Balata: “City Group? Investimenti del genere arricchiscono il nostro calcio”

Quella di quest'anno sarà una delle Serie B più competitive degli ultimi anni, per la presenza di diverse big e grandi piazze del calcio italiano. Tra queste anche il "nuovo" Palermo targato City Football Group, holding che fa capo allo sceicco Mansour, proprietario del Manchester City e di altri dieci club in giro per il mondo. Investimento importante per la società siciliana ma anche per il calcio italiano, come sottolinea Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, intervenuto ai microfoni di Italpress. Di seguito le sue dichiarazioni: