Palermo, Auteri: “Il Bari non mollerà, Baldini ha un vantaggio. Occhio al’Avellino”

Parola a Gaetano Auteri, ex tecnico del Bari che ha parlato della possibile rimonta del Palermo sulla capolista del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️

La pausa per il Covid può aiutare Baldini.

Queste le parole di Gaetano Auteri, tecnico passato anche dalla panchina del Bari e intervenuto proprio in merito alla rincorsa che il Palermo dovrebbe effettuare sull'attuale capolista del Girone C di Serie C. La formazione allenata da Michele Mignani ha un vantaggio piuttosto significativo sulle inseguitrici, compresi i rosanero che, sotto la nuova guida di Silvio Baldini, cercherà comunque di impensierire i biancorossi, al momento saldi al primo posto e in lizza per la promozione diretta in Serie B. Di tale rimonta ha parlato Auteri, intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ecco le sue dichiarazioni: "Conosco il Bari e non mollerà. Chi insegue dovrà disputare un girone di ritorno perfetto. La capolista domina dall'alto di un organico adatto alla categoria. Non sottovaluterei il Monopoli e l'Avellino. Il Catanzaro è un passo indietro, bisogna vedere come agirà sul mercato. Finora ha ottenuto meno rispetto ai programmi iniziali. Non sempre il cambio di allenatore risolve i problemi.L'arrivo di Baldini? Comunque, tempestivo. La pausa Covid lo aiuta a trasmettere i propri concetti.Parliamo di un tecnico esperto che ha vissuto in questo ambiente e può portare una ventata di entusiasmo. Il suo calcio propositivo diventa una risorsa concreta".