Palermo, Augello: “Un compagno che mi ha colpito è Ranocchia, farà una grande stagione”

L'esterno dei rosanero si esprime sul numero 10 del Palermo

⚽️ 22 agosto - 07:47

Tommaso Augello è intervenuto al Giornale di Sicilia:

Un compagno che l’ha colpita in particolare?

«Ranocchia. Con la determinazione e la cattiveria che ci mette, insieme alle qualità che ha, farà una grande stagione».

Qual è oggi il vero punto di forza del Palermo?

«Non conosco bene i valori delle avversarie, ma conosco i nostri, che sono importanti. Il blocco di italiani esperti, focalizzati sull’obiettivo, è un punto di forza. C’è anche tanta qualità e voglia di fare bene».

Quanto può incidere il fattore campo, con sette delle prime undici gare in casa?

«Giocare tante partite al Barbera può essere un fattore decisivo, perché c’è grande entusiasmo. Se lo alimentiamo con prestazioni e risultati, il pubblico ci darà una spinta enorme. Possiamo diventare un binomio vincente».

Ranieri è stato l’allenatore più importante della sua carriera. Cosa le ha lasciato?

«Potrei parlarne per mezz’ora. È il numero uno, l’allenatore più importante che ho avuto, quello che mi ha dato di più dal punto di vista umano. Una persona perbene, un fuoriclasse degli allenatori».