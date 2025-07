Palermo, Augello: “Avevo offerte dalla Serie A, contento di essere qua”

Il nuovo acquisto del Palermo, Tommaso Augello, è intervenuto in conferenza stampa: "La trattativa è nata un mese fa quando mi ha chiamato il direttore con cui ho un avuto bel rapporto alla Sampdoria e ho sentito anche il mister che mi voleva. sono contento di essere qua anche se avevo offerte di Serie A ma Palermo è importante e credo per il futuro potremo fare grandi cose. Mi piace tanto il mare, è un motivo più e mi da serenità e quindi sono contentissimo di arrivare in una bellissima città con il mare. Non c'è stato bisogno di convincermi ma sono molto amico con Ceccaroni, ci siamo ritrovati dopo un po' di anni. Ricordi di Palermo? la mia prima partita in B era Palermo-Spezia e il Barbera era bellissimo, un sogno, stadio bellissimo e tifo importante. Numero? Ancora non lo so, vedremo. Ranieri? Abbiamo passato un po' di anni insieme, è qualcosa di veramente grande che mi ha dato tanto, è il fuoriclasse degli allenatori e un signore del calcio. Ho sempre esultato ai gol di Pippo essendo milanista e quando mi ha chiamato è stato emozionante. Modello di riferimento? Quando ero piccolo Maldini".