Palermo, Augello: “Abbiamo tutto per fare bene, è stato fatto un grande mercato e i tifosi sono top”

⚽️ 22 agosto - 07:41

Tommaso Augello, ha rilasciato qualche dichiarazione al Giornale di Sicilia:

«Abbiamo tutto per fare bene, è stato fatto un grande mercato e i tifosi sono top. Ranieri è il miglior allenatore che ho avuto, ma Inzaghi ci contagia con il lavoro»

È stato uno dei colpi più importanti del Palermo. Tommaso Augello è tra quei giocatori scesi dalla Serie A per portare esperienza. A Cagliari ha contribuito alla salvezza dei sardi con le sue folate sulla fascia e 7 assist. Adesso lo aspetta una nuova avventura per provare a tornare nel calcio che conta.

È arrivato dopo tanta Serie A: Palermo è un punto di rilancio della sua carriera?

«Se sono arrivato qui dopo un po’ di anni di Serie A è perché ho visto un progetto importante: un nuovo rilancio, qualcosa di diverso per me. Sono convinto di poter esprimermi al massimo per portare il Palermo dove merita e poi proseguire un percorso importante e ambizioso con il City Group».

Ci racconta la trattativa? Quanto ha inciso Osti?

«Palermo è stata la prima squadra che mi ha voluto fortemente. L’influenza del direttore ha aiutato a velocizzare la trattativa. L’ho avuto alla Samp, è una persona fantastica con cui mi sono trovato benissimo. Sia lui che Inzaghi hanno inciso molto nel portarmi qui, e io non ho dubitato un attimo nel sposare questo progetto».

Il Palermo ha le carte in regola per puntare ai primi posti?

«La squadra è molto competitiva ed è stata costruita per grandi obiettivi. È stato fatto un grande mercato, dobbiamo puntare in alto. Con il Manchester City ho provato una grande emozione: mi hanno applaudito senza che avessi ancora fatto nulla. Non vedo l’ora di ripagare questa fiducia sul campo, sono sicuro che il pubblico ci darà una grande mano».

Che aria si respira nello spogliatoio?

«Siamo tutti bravi ragazzi. C’è un solido gruppo italiano integrato bene con gli stranieri: questo è fondamentale nei momenti difficili che arriveranno, come in tutte le stagioni. Siamo un gruppo con valori importanti e seguiamo l’allenatore».