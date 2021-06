Palermo, attesa lunga per il rinnovo di Bubacarr Marong: il motivo

Il Palermo e Bubacarr Marong avrebbero già trovato un accordo di massima, ma per la fumata bianca si dovrà ancora attendere

Quale futuro per Bubacarr Marong ? "Dei numerosi rinnovi da affrontare, sembrava il più semplice anche per la portata economica dell'ingaggio. Invece il prolungamento di Bubacarr Marong va per le lunghe", scrive così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". "Stiamo vedendo di prolungare il contratto a Marong e non credo ci saranno problemi". Lo aveva detto Renzo Castagnini lo scorso 14 giugno, nel corso della conferenza stampa che ha visto protagonisti il direttore sportivo rosanero e il tecnico Giacomo Filippi .

Per la fumata bianca, però, si dovrà ancora attendere. La dirigenza e Marong avrebbero già trovato un'intesa di massima per il prolungamento del contratto che scadrà tra un anno, nel 2022. Tuttavia, l'ufficialità non è ancora arrivata. Il motivo? Di natura economica, ma non solo. Con ogni probabilità, nonostante l'accordo, le cifre sono ancora da limare. Inoltre, Castagnini è al momento fuori città per lavoro.