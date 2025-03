Palermo, attenzione a Corona: ancora in gol il 2004

Il Palermo quest'anno conta ben dieci prestiti, tra cui calciatori mandati in altre compagini per crescere. In questa cerchia ristretta di giovani spicca Corona , in forza al Pontedera .

L'OTTIMA STAGIONE DEL 2004

Il classe 2004 è alla prima stagione tra i professionisti, dopo aver siglato 12 gol con la primavera del Torino e ben 19 in quella dell'Empoli, l'attaccante sta affrontando una sfida più difficile come la Serie C. Nonostante un salto che poteva non dare i frutti sperati, Corona ha dimostrato di avere già raggiunto una certa maturità calcistica: con la rete siglata nell'ultimo match contro l'Ascoli - il secondo centro consecutivo - la punta ha raggiunto quota 7 gol, conditi da ben 4 assist. Il centravanti è il secondo miglior marcatore della squadra, oltre che il terzo per assist ai compagni, dimostrando di essere decisivo nonostante la giovanissima età.