Palermo, attacco da record con Baldini: in gol da 22 gare. L’arma in più verso la B

Palermo devastante in attacco: in gol da 22 gare consecutive. Con Baldini, Brunori, Floriano e Luperini da record per il sogno Serie B.

"Il miglior attacci dei playoff non intende fermarsi", esordisce così l'approfondimento sul Palermo, nell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia". In vista della sfida d'andata della Finale playoff contro il Padova, in programma domenica 5 giugno alle 21.00, il noto quotidiano palermitano si sofferma su rendimento e gol messi a segno dalla squadra rosanero, dopo l'avvento di Silvio Baldini sulla panchina del capoluogo.

E' tangibile il cambio di passo della formazione siciliana, da quando il tecnico nativo di Massa ha sostituito il suo precedessore sulla panchina. Da Baldini a Filippi è un altro Palermo, specie in fase realizzativa. Con il tecnico ex Carrarese ed Empoli, la formazione di De Rose e compagni è sempre andata in gol, tralasciando la gara d'esordio contro il Catanzaro, tra le molteplici difficoltà dovute anche al cluster da Covid-19 che decimò la squadra rosanero. Da 22 gare l'attacco rosanero segna sempre. Da Brunori a Soleri, passando per Floriano, Luperini e Valente, il reparto offensivo della compagine siciliana ha sempre realizzato gol, anche in questi playoff, dove gli uomini di Baldini hanno confermato il trend positivo della seconda parte della regula season.

Anche quando il bomber italo-brasiliano Matteo Brunori non segna, il comparto offensivo rosanero sale sempre in cattedra grazie alle incursioni dell'ex Foggia e Bari, Roberto Floriano, ed a Gregorio Luperini, l'uomo simbolo della rinascita di questo Palermo, che da terzo in classifica continua a coltivare il sogno Serie B attraverso la scalata di questi playoff che hanno portato la squadra rosa a giocarsi la finale per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile verso la cadetteria. Decisivi anche i gol realizzati da Edoardo Soleri, tra i talismani di mister Baldini. Un bottino di dodici reti messe a segno dal calciatore ex Roma, se consideriamo che sono state realizzate da subentrato. Baldini ha creato una certezza in questo gruppo: un gol, prima o poi, lo si fa. Anche due, nei playoff, dove il marchio di fabbrica dei rosanero è diventato il raddoppio immediato: due gol in quattro minuti a Trieste, altrettanti in setteminuti a Chiavari, gli stessi in cinque minuti in casa contro la Virtus Entella ed in quattro minuti a Salò. Il Palermo a Padova è chiamato ad allungare a 23 la striscia positiva di gare con almeno un gol segnato. I numeri ci sono tutti e fanno ben sperare, se consideriamo anche che la formazione di Oddo, nei playoff ha sempre avuto la porta aperta tra le mura amiche dell'"Euganeo" e che in generale subische sempre davanti al proprio pubblico almeno da tre partite a questa parte, chiude così il noto quitidiano.