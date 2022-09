Palermo, attacco a secco fuori casa: peggio dei rosanero solo Modena e Cittadella

"Un solo gol a Bari , realizzato da Nicola Valente , poi il nulla totale", approfondisce il quotidiano siciliano. Infatti, quella dell'ex Carrarese è stata l'unica firma dei rosanero in trasferta in stagione, considerando anche la debacle a Torino in Coppa Italia.

"In totale, il Palermo non segna fuori casa da 233 minuti consecutivi. Peggio, in tutto il torneo, hanno fatto solo Modena e Cittadella ma giusto di qualche giro di lancetta in più". Infatti, mentre gli emiliani sono "a secco" da 237 minuti, i veneti lo sono da 241. Rispetto alla trasferta dei rosanero contro la Reggina, a Frosinone si sono visti passi in avanti e più occasioni da gol create ma non concretizzate. "Un limite che sta condizionando l'avvio di stagione del Palermo, per quanto qualche segnale di miglioramento si stia vedendo", conclude l'articolo del Giornale di Sicilia.