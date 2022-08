Palermo-Ascoli, le pagelle dei quotidiani: Lancini in serata no, Elia non incide

Prima sconfitta in campionato per il Palermo di Eugenio Corini, che cade al "Renzo Barbera" dopo oltre diciassette mesi di imbattibilità casalinga contro un ottimo Ascoli. La sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, dunque, termina con il risultato di 2-3 in favore della squadra allenata da Bucchi, grazie alla tripletta messa a segno da Cedric Gondo.