Palermo-Ascoli 2-1: rosa intensi e Brunori gol, pari Caligara, sorpasso Soleri.

PRIMO TEMPO - Palermo di Mignani a caccia della prima vittoria, dopo i tre pari iniziali ed i due ko consecutivi che hanno seriamente messo a rischio il mantenimento del sesto posto. Serve una reazione, sotto il profilo tecnico e caratteriale, un successo che possa restituire un minimo di autostima e slancio in prospettiva playoff. L'Ascoli si gioca al Barbera le residue chances di salvezza, marchigiani che puntano al blitz esterno per cercare quanto meno di agguantare i playout. Il tecnico rosanero sorprende in sede di formazione iniziale: arriva il tanto ipotizzato avvicendamento tra i pali, prima da titolare con la maglia del Palermo in una gara ufficiale per Senastiano Deplanches, con Pigliacelli che si accomoda in panchina. 3-5-2 confermato con Lucioni-Nedelcearu e Ceccaroni a comporre la linea difensiva, Diakitè e Lund esterni a tutta fascia, Gomes-Segre e Ranocchia in zona nevralgica, Soleri e Brunori tandem offensivo. Pronti via, il Palermo la sblocca subito: Ranocchia ispira Soleri in verticale, la boa scuola Roma premia l'inserimento puntuale di Brunori che con un destro secco all'incrocio porta avanti la squadra di Mignani. Palermo volitivo ed intenso in avvio, Gomes scippa un altro pallone prezioso sulla trequarti offensiva, scarico per Soleri che crossa teso e forte per Brunori, anticipato di un soffio sul secondo palo. Altra chances clamorosa per il raddoppio al minuto dodici: Brunori sguscia via al suo diretto avversario sulla linea di fondo, assista rimorchio per Diakitè che ha tutto il tempo di mirare e battere Vazquez, ma calcia incredibilmente alto da pochi metri. Palermo tarantolato, corto aggressivo e vorace nella riconquista, fluido nelle sviluppo delle trame offensive. La gara sembra a senso unico, ma, come spesso accade, il calcio sorprende.alla prima vera sortita offensiva, l'Ascoli trova il pari, cross da sinistra e frustata aerea di Caligara, con Desplanches che sfiora soltanto la sfera diretta all'incrocio dei pali. Squadra di Mignani che non si scompone e torna a premere forte sull'acceleratore. Al minuto trentadue, i rosa tornano in vantaggio con una bella azione avvolgente ed insistita. Diakitè riceve palla da Gomes e crossa per Soleri, torre per Segre che chiude in sforbiciata un insolito triangolo aereo, il numero 27 ribadisce in gol di testa in tuffo. L'Ascoli va in confusione e regala una palla a Ranocchia in uscita dal basso, il numero quattordici rosa si vede murare il sinistro dal limite. Il primo tempo si chiude con il Palermo avanti di misura, rosa certamente più intensi, propositivi e brillanti rispetto alle ultime uscite.