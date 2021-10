Palermo, arrivate le maglie celebrative per gli abbonati: al via la distribuzione

Il Palermo FC ha avviato la distribuzione delle maglie celebrative con la quale il club rosanero ha voluto omaggiare i propri sostenitori che hanno sottoscritto l'abbonamento alla stagione di Serie C 2021-2022

Buone notizie per gli abbonati alla stagione 2021-2022 del Palermo FC . I tifosi rosanero che hanno sottoscritto la tessera di accesso alle partite casalinghe per il campionato di Serie C, in queste ore stanno ricevendo una comunicazione telefonica dal #SiamoAquile Storedi viale del Fante, informando gli utenti dell'arrivo delle maglie celebrative con la quale la società rosanero ha voluto omaggiare i propri affezionati sostenitori che hanno sottoscritto l'abbonamento (sia reale che virtuale) alla stagione calcistica 2021-2022.