Palermo: arrivano gli scontri contro le big, ma i rosanero sanno come si fa

Il Palermo non ha mai perso contro le prime della classe del Girone C: solo il Catanzaro non è riuscito a battere i rosanero

Mediagol ⚽️

"Arrivano gli scontri con le big, ma Brunori&C. sanno come si fa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui playoff di Serie C. "Se ai play-off si incontrano solo grandi squadre, il Palermo è in una botte di ferro".

Contro le prime della classe, infatti, i rosanero non hanno mai perso. Il Palermo ha chiuso la regular season da imbattuto contro le prime cinque, ovvero Bari (un pareggio ed una vittoria), Catanzaro (due pareggi), Avellino (un pareggio ed una vittoria) e Monopoli (due vittorie).

"L’unica contro cui il Palermo non ha mai vinto è, con ogni probabilità, una delle principali contendenti per la promozione tramite play-off", si legge. Sia al "Barbera", sia al "Ceravolo", contro il Catanzaro è finita 0-0. I gol, pesanti, sono arrivati, invece, ad Avellino e contro il Monopoli, a cui sono stati poi tolti i sei punti conquistati contro il Catania. "Ora sarà fondamentale ripetersi anche ai play-off", conclude il noto quotidiano.