Palermo, Aronica: “Col City Group i tifosi sognano, però sul mercato si muovono poco”

"Si è insidiata questa nuova società ed i tifosi vogliono sognare anche se, obiettivamente parlando, ancora sul mercato è stato fatto poco. Il ritiro quest'anno è stato fatto in loco, in Sicilia. Sono appena arrivati, hanno bisogno di tempo per capire come muoversi e su come investire. Hanno dichiarato che la promozione in Serie A non è un obiettivo di quest'anno. Credo piuttosto che faranno progetti nei prossimi due tre anni. Sicuramente il cambio di società lascia ben sperare i tifosi però c'è ancora da attendere e quest'anno la Serie B è davvero molto competitiva. Ancora non hanno stanziato un budget per gli acquisti ma sembrano avere le idee chiare".