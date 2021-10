Palermo, Arcoleo: “Serve dare tempo a Filippi, questa squadra può fare bene”

L'ex capitano e allenatore del Palermo ha commentato l'inizio di stagione dei rosanero di Filippi

Il Palermo di questa prima parte di stagione non è stato per nulla costante soprattutto per quanto concerne i risultati. I rosanero nelle 7 gare disputate hanno ottenuto solo 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta; in trasferta non sono ancora arrivati i tre punti e le prestazioni non decollano. In merito all'inizio stentato da parte della compagine guidata da mister Filippi ha detto la sua l'ex capitano e allenatore rosanero, Ignazio Arcoleo, nel corso dell'intervista concessa a 'La Repubblica Palermo'. Eccone uno stralcio.