Palermo, apre il museo rosanero: l’ex asso Amauri è impaziente. Il post Instagram

Il post Instagram dell'ex stella rosanero, Amauri Carvalho de Oliveira

A circa sette giorni dall'apertura al pubblico, l'ex attaccante del Palermo, Amauri, non sta nella pelle nel poter visitare il museo rosanero, - "Chi andrà a vedere il Museo del Palermo? Io non vedo l’ora...". Proprio questa settimana un'altra ex stella rosanero, si è recata in anteprima, di passaggio al "Barbera", vale a dire l'attuale attaccante dell'Atalanta, Josip Ilicic, che ha fatto visita al Museum, approfittando di qualche giorno di vacanza in Sicilia.