Palermo, approfitta della sosta per pensare a calciomercato e recupero degli esclusi

Dopo due vittorie consecutive, con quattro risultati utili di fila, il Palermo è caduto a Cosenza incassando tre reti e masticando amaro per uno scontro diretto che avrebbe potuto far riposare al meglio la piazza rosanero durante la sosta per gli impegni delle Nazionali.

I rosanero si sono ritrovati nuovamente tallonati dalle squadre in lotta per non retrocedere, con la zona playout distante solamente un punto. L'apertura odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come il calciomercato invernale imminente possa essere la chiave per provvedere alle lacune messe in luce in questa prima parte di campionato, con il direttore sportivo Leandro Rinaudo coadiuvato da Luciano Zavagno, pronti ad intervenire. Il tecnico Eugenio Corini può approfittare della sospensione della Serie B per recuperare, fisicamente e mentalmente, quei giocatori rimasti fuori dai radar o che vedono il campo con il "contagocce" come Bettella, Stulac, Saric, Damiani, Lancini, Vido e Soleri.