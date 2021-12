Palermo, aperto il caso Doda? Esclusione punitiva anche a Latina. Le ultime

Il terzino, dopo l'esclusione contro il Bari, non è stato convocato nemmeno per il match che vedrà il Palermo impegnato a Latina

Mediagol (ls) ⚽️

Un altro «esubero»? No, ma la seconda esclusione consecutiva di Doda dai convocati è un chiaro segnale sulle scelte di Filippi. Il terzino, tenuto fuori dal gruppo prima del big match col Bari, rimarrà a casa anche oggi, con i compagni impegnati a Latina per l'ultima partita del 2021". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla situazione di Masimiliano Doda, alla seconda esclusione consecutiva dall'elenco dei convocati e al centro di un vero e proprio caso interno. Il terzino non era stato convocato da Giacomo Filippi in occasione della super sfida del 'Renzo Barbera' contro il Bari, nonostante la cospicua emergenza sulle corsie che ha colpito la formazione rosanero. Un fatto indicativo, che sa di punizione per l'albanese sul quale, adesso, si sono scatenate mille ipotesi e domande relative al suo futuro in rosanero.

"Allo stato attuale, Doda non è nella stessa situazione di Somma, per intenderci. Non è in lista di uscita e non è escluso che a gennaio, con la ripresa del campionato, Filippi lo possa reinserire tra i convocati", prosegue il GdS, che racconta l'episodio che avrebbe visto Doda e Filippi scambiarsi delle vedute tattiche nell'allenamento del venerdì precedente al match col Bari, nel quale l'albanese - vedendo Buttaro e Accardi avanti nelle gerarchie per sostituire lo squalificato Almici - avrebbe lasciato l'allenamento prima del gruppo.

Una scelta che sta pagando a caro prezzo con le due esclusioni, anche se già da diverso tempo qualcosa era cambiato nell'impiego sul campo del terzino. Dall'espulsione rimediata contro l'Avellino, infatti, il classe 2000 ha giocato solo uno spezzone di gara contro il Monopoli, non venendo mai preso in considerazione per le gare successive.