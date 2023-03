Palermo, ansia per l’infortunio di Marconi: attese le indagini strumentali

Ancora da stabilire l'entità dell'infortunio di Ivan Marconi

Quarto pareggio consecutivo per il Palermo di Eugenio Corini, 1-1 maturato al "Romeo Anconetani" contro il Pisa. La prestazione positiva dei rosanero, a cui è mancato solamente il goal per chiudere il match, ha assunto note spiacevoli per il cambio forzato di Ivan Marconi.

L'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" si sofferma proprio sulle condizioni del difensore, uscito anzitempo dalla sfida contro il Pisa a causa di un problema muscolare. Si tratta del terzo infortunio di natura muscolare in una settimana per il Palermo, dopo gli stop forzati contro il SudTirol per altro due difensori, Graves e Sala. Questi ultimi però, che hanno saltato il turno infrasettimanale contro la Ternana, non hanno riportato lesioni o danni di grave entità che presagirebbero un lungo stop.

Si attendono ora gli esami strumentali per il numero 15 rosanero, che ha abbandonato il terreno di gioco al minuto 55' per far spazio a Bettella. La speranza è che non sia nulla di grave, per uno dei punti fermi dello scacchiere di Corini, fedele compagno di reparto di Nedelcearu e Mateju nel terzetto difensivo del Palermo.