Palermo-Andria, il club ai tifosi: “3200 biglietti venduti, tutti allo stadio”

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi in occasione del match casalingo contro la Fidelis Andria: in vendita i biglietti al prezzo simbolico di 1 euro

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi in vista del match casalingo di mercoledì pomeriggio, valido per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C. Dopo il convincente successo maturato dai rosanero di Baldini nello scontro diretto contro l'Avellino di Gautieri, la formazione siciliana sarà chiamata a scendere in campo per affrontare al "Renzo Barbera" la Fidelis Andria.