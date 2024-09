Palermo, Andreas Vella rinforza l’Under 17 rosanero

Il Palermo rafforza la sua formazione Under 17 grazie all’affiliazione con il Melita. In arrivo un giovane difensore maltese.

NUOVO TALENTO PER IL PALERMO - Continua con successo l’affiliazione tra Melita e Palermo, iniziata nella scorsa stagione. Questo accordo tra le due società ha portato a una prima importante operazione di calciomercato: Andreas Vella, un giovane classe 2008, approda al club siciliano per rinforzare la formazione Under 17.