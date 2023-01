PALERMO, ANDREA ACCARDI CEDUTO AL PIACENZA. LA NOTA DEL CLUB ROSANERO

Operazione conclusa tra il Palermo e il Piacenza per la cessione di Andrea Accardi in biancorosso. Il jolly difensivo classe 1995 lascia il club di Viale del Fante dopo una vita calcistica a forti tinte rosanero per Accardi, tra i profili simbolo della rinascita del club dopo il fallimento. Capitano e leader negli anni della scalata dalla Serie D al calcio professionistico. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, solamente due stagioni in prestito trascorse lontano dai rosanero, a Trapani e Modena.