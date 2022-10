Palermo, andamento lento: numeri horror nelle ultime 5 giornate e zona retrocessione

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza i numeri della crisi del Palermo di Corini. Passo di lumaca per la compagine rosanero, la cenerentola del torneo cadetto delle ultime cinque giornate. Solo due i punti ottenuti dalla compagine siciliana dopo la sofferta vittoria al Barbera contro il Genoa, intermezzo tra cinque sconfitte, due prima e tre dopo la sfida con la formazione di Blessin. Tre i flop seguiti al successo contro i liguri, contro Frosinone, SudTirol e Ternana, prima dei due insipidi brodini interni contro Pisa e Cittadella. Due risultati maturati al culmine di prestazioni e dinamiche diverse, ma comunque deludenti e che hanno risucchiato il Palermo in piena zona retrocessione. Se il fanalino di coda Perugia è comunque riuscito a piazzare un risultato di prestigio, con annessa reazione d'orgoglio dopo il ritorno in panchina di Castori, imponendosi per tre a due sul campo della Reggina di Inzaghi, il Palermo non ha mai piazzato un acuto degno di nota né una reazione di rilievo sul piano tecnico in questo avvio di stagione. Anzi, la squadra di Corini si è sperso dissolta e smarrita di fronte alle prime avversità. Letteralmente gettata al vento la vittoria casalinga contro il Pisa, con la compagine rosa avanti per tre ad uno nel cuore della ripresa, impalpabile la prova di Terni, confusa e poco lucida quella con il SudTirol, generosa ma sterile la performance contro il Cittadella. Contro toscani e veneti sarebbero dovuti arrivare almeno quattro punti, ma il Palermo ne ha racimolati appena due. Gli unici conquistati nelle ultime cinque giornate di campionato.