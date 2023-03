Palermo, ancora guai in difesa: Marconi non al top, opzione Graves per Corini

Palermo in emergenza difensiva, le opzioni di Corini per il Parma

Nella trentunesima giornata di campionato, il Palermo sarà ospite del Parma al "Tardini" sabato 1 aprile alle 14. Contro i ducali, così come già avvenuto nelle scorse gare contro il Modena e Cittadella, il tecnico Eugenio Corini non avrà ancora a disposizione Ivan Marconi. Il difensore ex Monza ha iniziato il percorso di riatletizzazione, insieme al compagno Bettella, nel ritiro di Girona ma con molte probabilità non sarà convocato per il Parma.

"Parlare di difesa in emergenza forse è eccessivo, ma di certo il Palermo che sabato pomeriggio riprenderà la propria corsa verso i playoff, ha un buco sul centrosinistra da colmare". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che si sofferma proprio sulla necessità del tecnico rosanero di sostituire ancora una volta il suo numero 15. La scelta più accreditata sarà Simon Graves, in campo nello scorso match contro il Modena. Sia il danese che Bettella però non hanno al momento fornito garanzie. L'ex Atalanta è apparso in confusione nel match contro il Cittadella, dove sono arrivati tre gol subiti, così come lo stesso Graves non ha brillato contro i canarini.

Recuperato anche Renzo Orihuela, che però finora ha avuto un esiguo spazio in campo. Alessio Buttaro invece, anche lui impiegato con il contagocce, è considerato da Corini il sostituto naturale di Mateju e quindi poco avvezzo ad essere schierato sul centro-sinistra. A completare quindi il terzetto difensivo, con gli insostituibili Nedelcearu e Mateju, il principale indiziato è proprio Simon Graves.

La rosea conclude infine con alcuni spunti statistici in termini difensivi. Il Palermo è la squadra, tra quelle in zona playoff, che ha subito più gol (37), in particolare la maggior parte sono arrivati fuori casa. Solo due clean sheet per Pigliacelli lontano dal "Barbera", l'ultimo risalente al primo dicembre contro il Benevento. "Va da sé, dunque, pensare che il Palermo debba migliorare la tenuta difensiva, soprattutto in trasferta. Anche perché il rischio di dover affrontare i playoff partendo dalle retrovie, e quindi con la necessità di “ribaltare” il pronostico, giocando la gara decisiva fuori casa, è alto". Così il noto quotidiano nelle battute finali.