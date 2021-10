Palermo, ancora emergenza in difesa: con l’Avellino Filippi ripartirà dal 4-3-1-2

A causa delle molteplici assenze nel reparto arretrato, il tecnico rosanero sarà costretto a riproporre il modulo che ha trionfato per 1-3 contro la Vibonese

"Il 4-3-1-2 porta i suoi frutti e Filippi è pronto a riproporlo. Lo avrebbe comunque fatto, per necessità, viste le assenze con cui deve fare costantemente i conti". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul cambio modulo che il Palermo potrebbe adottare nel prossimo impegno interno contro l' Avellino , a causa dell'emergenza difensiva che sembra perdurare tra le fila rosanero. La banda di Giacomo Filippi - nel primo trionfo lontano dal 'Renzo Barbera' - ha quasi stravolto il suo canonico sistema di gioco, con il tecnico siciliano che ha optato per una retroguardia a quattro davanti a Pelagotti . Più le assenze che il verbo calcistico dell'allenatore hanno dettato questa scelta, rivelatasi tuttavia vincente nel match terminato con il punteggio di 1-3 contro la Vibonese .

"Senza Perrotta e senza Marconi, a Filippi manca un centrale di piede sinistro, in grado di cambiare conformazione al reparto a seconda dei momenti della partita. Ecco perché è nata l’idea di proporre sin da subito una difesa con due terzini di ruolo e due centrali (...)". Prosegue così l'analisi del quotidiano, che sottolinea come sia risultato fondamentale - nel match vinto in inferiorità numerica contro la Virtus Francavilla - l'arretramento di Valente sulla linea difensiva, con l'uscita dal campo di Fella che ha dato al Palermo un nuovo equilibrio tattico dettato da un ideale 4-3-2.