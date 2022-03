Palermo, ancora dolori lontano dal “Barbera”: porta aperta in cinque partite

Da cinque gare di fila, il Palermo subisce almeno un gol lontano dallo Stadio "Renzo Barbera". Domenica un'altra partita in trasferta

"Ancora dolori fuori casa. Porta aperta in 5 sfide". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . "Se l’attacco dà gioie, la difesa dà... dolori". Soprattutto lontano dal "Renzo Barbera". Da cinque gare di fila, infatti, il Palermo subisce almeno un gol fuori casa. E solo ad Avellino i rosanero sono riusciti a conquistare i tre punti.

Nel dettaglio, nelle ultime cinque trasferte, il Palermo ha incassato ben undici reti. "Se in tutto il campionato la squadra di Baldini ha una media di due gol segnati a partita (di cui otto in sei trasferte), lontano dal 'Barbera' ne subisce più di quanti ne realizza. Questione di equilibri, ma anche di un rendimento difensivo non propriamente d’élite, specie quando si gioca in casa degli avversari", si legge.