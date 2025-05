Palermo, anche un top player può soffrire il contesto: Pohjanpalo a secco da cinque gare

Pohjanpalo si è fermato, ma il problema è tattico: il Palermo deve servirlo meglio per ritrovarne i gol nei playoff.

⚽️ Mediagol 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 07:31)

Dopo un avvio travolgente con 9 gol nelle prime 9 partite in maglia rosanero, Joel Pohjanpalo sembra essersi improvvisamente fermato. L'attaccante finlandese non segna da cinque gare consecutive, un digiuno che sorprende considerando il suo status di miglior centravanti della categoria, titolo che pochi oserebbero mettere in discussione.

Difficile pensare a un calo netto da parte sua: più che a una flessione individuale, è lecito interrogarsi sul contesto tattico che lo circonda. Perché Pohjanpalo tocca così pochi palloni? La risposta sembra stare in un sistema di gioco che spesso non lo valorizza. Il Palermo adotta troppo frequentemente un piano gara conservativo in tante frazioni della gara, come visto nel primo tempo contro la Carrarese, lasciando l’iniziativa agli avversari. E se l’inerzia è in mano all’altro, per un attaccante delle sue caratteristiche diventa difficile incidere.

Manca chi gli metta palloni giocabili. Il centravanti ex Venezia è costretto spesso a lavorare palloni sporchi o a inventarsi occasioni dal nulla. Eppure, anche in queste condizioni, continua a generare pericoli. Contro la Carrarese è andato vicino al gol con un colpo di testa insidioso, sventato solo da un miracolo di Fiorillo. Segno che la qualità non è mai venuta meno.

La speranza ora è che Pohjanpalo possa sbloccarsi nei playoff, dove il suo apporto sarà cruciale. Ma per farlo, il Palermo deve cambiare marcia: la manovra offensiva va affinata, servono più palloni puliti, più supporto. Se messo nelle condizioni giuste, Joel sa fare la differenza. È tempo che la squadra giochi davvero per lui.