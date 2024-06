Palermo, anche tre club di Serie A sulle tracce di Zanetti: la situazione

Quale futuro per Paolo Zanetti? Prosegue il casting finalizzato ad individuare il profilo ideale per guidare il Palermo edizione 2024/2025. In cima alla lista dei desideri vi è da tempo il tecnico ex Venezia ed Empoli, che ha già dialogato con i piani alti del club rosanero. Ma, al momento, non ci sarebbero stati passi avanti ulteriori tra le parti. Una situazione in fase di stallo, che potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", anche tre club di Serie A sarebbero sulle tracce di Zanetti, ancora legato all'Empoli da un contratto fino al 2026. Ci sarebbero stati, nel dettaglio, dei sondaggi di Udinese, Monza e Cagliari. In attesa della possibile accelerata da parte del club targato City Group, che starebbe pensando anche ad Alessio Dionisi. Seguiranno aggiornamenti...