Palermo, anche Massimo Coda nel mirino? Il Secolo XIX: “Duello di mercato”

Quale futuro per Massimo Coda ? Con la promozione in Serie A centrata dal Genoa , il Grifone potrebbe scegliere di rinunciare all'esperto attaccante classe 1988 nel corso della sessione estiva di calciomercato. La volontà del club rossoblù, infatti, sarebbe quella di monetizzare con la cessione a titolo definitivo del calciatore originario di Cava de' Tirreni, approdato in Liguria circa un anno fa.

"Al bomber per eccellenza della Serie B il mercato non manca, e, anche stavolta, due società di cadetteria si sono fatte avanti", scrive l'edizione odierna de "Il Secolo XIX". Si tratta della Cremonese, retrocessa di recente in Serie B, e del Palermo di Eugenio Corini, che già in passato ha allenato lo stesso Coda. "Il desiderio dell’attaccante, manifestato più volte, è però quello di rimanere a giocarsi le sue carte in Serie A, in una piazza in cui è ampiamente a suo agio, nonostante qualche difficoltà nella stagione appena finita", conclude il noto quotidiano.