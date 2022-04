Palermo, anche il secondo calciatore si è negativizzato: il report clinico

Il report clinico diramato dal club di viale del Fante: tutti a disposizione di mister Baldini in vista dei playoff

Dopo l'ultimo tampone di controllo - informa il club di viale del Fante - anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi si è ora negativizzato. E si è riaggregato al resto del gruppo in vista dell'esordio ai playoff di Serie C, in programma il prossimo 8 maggio in trasferta. Pertanto, "tutti i giocatori in rosa sono a disposizione di mister Baldini", si legge nella nota diramata dalla società rosanero attraverso il proprio sito di riferimento.