Palermo, anche Aurelio verso il recupero: si allena parzialmente in gruppo

Proseguirà nella giornata di oggi la preparazione del Palermo alla sfida contro la Reggiana, in programma martedì sera al "Mapei Stadium". Intanto, nella giornata di ieri la squadra di Eugenio Corini ha svolto una seduta mattutina a Torretta: attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema a tre giorni dalla gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. Giuseppe Aurelio ha lavorato parzialmente in gruppo.