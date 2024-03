Palermo, anche al “Rigamonti” settore ospiti sold-out? Ecco quanti biglietti venduti

I biglietti per assistere alla partita tra Brescia e Palermo, in programma sabato 2 marzo alle ore 14.00 presso lo stadio "Mario Rigamonti", saranno in vendita sul circuito Ticketone fino alle ore 19.00 di oggi, venerdì 1 marzo. Ed online su Sport.TicketOne.it. I tifosi rosanero potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti, solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile, sia se residenti nella provincia di Palermo, sia non residenti. Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 13,00 + € 2,00 d.p..