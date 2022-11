Palermo ammazza grandi: il Parma cade a testa alta al “Barbera”

Il Palermo torna a vincere anche al "Renzo Barbera"

"Palermo ammazza grandi, il Parma cade a testa alta".

Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla vittoria del Palermo contro il Parma nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Renzo Barbera" decisa da una rete di Marconi. Un successo che permette ai rosanero di conquistare il secondo successo di fila - e quarto risultato utile consecutivo - tenendo la porta inviolata per la terza volta.

"Per gli emiliani continua la maledizione di uno stadio in cui in Serie B non sono mai riusciti a vincere. Il Parma, però, al netto delle tante defezioni eccellenti con cui deve fare i conti, la gara l'ha fatta, a tratti l'ha pure dominata sul piano del possesso e delle occasioni procurate. La differenza è stata tutta nella mancanza di precisione sotto porta".

Un successo, quello dei rosanero, conquistato dopo un grande avvio del Parma che per i primi 20 minuti ha avuto il pallino del gioco. Ma il Palermo di Corini ha retto l'urto, rischiando persino di fare gol su una combinazione Di Mariano-Brunori sparata a lato dall'italo-brasiliano.

"La pressione del Parma è stata spezzata da una lettura errata di Vazquez nella propria area: l'argentino ha fatto scorrere un pallone alto sul quale si è avventato Brunori, Corvi ha neutralizzato deviando in angolo. Dagli sviluppi del corner è nato, di fatto, il gol perché sulla respinta del traversone dalla bandierina, Valente ha rimesso in mezzo trovando Marconi abile a anticipare Valenti e a staccare di testa in modo vincente".

Primo gol in B ed esultanza sotto la pioggia per il difensore. Rete che ha portato ad un'immediata reazione del Parma che, nei minuti successivi, ha provato il tutto e per tutto per trovare la via del gol. Corini, dal canto suo, ha alzato il muro passando a una difesa a cinque, portando a casa l'intera posta in palio nonostante l'assalto finale serrato dei crociati.