PALERMO, PROGRAMMATA UN’AMICHEVOLE CONTRO IL PISA GIOVEDì 21 LUGLIO

E' stata programmata un'amichevole importante per il precampionato del Palermo. Come comunicato da PisaChannel, in Val Seriana, precisamente a Rovetta, sede in cui la formazione toscana sta svolgendo il ritiro estivo, giovedì 21 luglio (ore 17.30) si giocherà una gara amichevole tra i nerazzurri ed i rosanero al “Marinoni”.