Palermo, Amenta nuovo responsabile commerciale: “Sfida ambiziosa, grazie City Group”

Il palermitano è il nuovo responsabile per le strategie commerciali del club

Mediagol ⚽️️

Rosolino Amenta è entrato a far parte dell’organigramma del club di viale del Fante. Il palermitano, che in passato ha svolto un ruolo dirigenziale nell'Atletico Madrid, è il nuovo responsabile per le strategie commerciali del club. Il suo scopo sarà quello di curare i rapporti con gli sponsor agevolando le interlocuzioni con Infront, società con la quale il Palermo ha un accordo fino al 30 giugno 2025.

Amenta ha ringraziato il City Football Group per l'opportunità, attraverso il proprio account Instagram. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Vent'anni fa entrai in questo stadio per comprare il mio primo abbonamento, seduto proprio in questa “Curva”. Era la stagione di Luca Toni, Fabio Grosso, Andrea Barzagli e del capitano Eugenio Corini, tutti allenati da mister Guidolin.

Il modo migliore per sostenere il mio club allora era acquistare l'abbonamento e la maglia ufficiale, venire regolarmente allo stadio, cantare e saltare durante la partita.

Oggi rientro in questo stadio con un abito differente, ma con la stessa, intatta, passione. Ringrazio il City Football Group per la fiducia e per avermi dato l'opportunità di far parte di questo entusiasmante progetto.

La sfida è ambiziosa, ma insieme riusciremo a portare il Palermo F.C.lì dove merita".