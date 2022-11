Palermo, Amelia: “Pubblico da Europa, vorrei tornasse in Serie A”

"Sono legato a Palermo, al club. Ho seguito tutti i vari cambiamenti di questi anni, fino a quest'ultimo che sta facendo sognare la città. Anche se in questo inizio di campionato ci sono state delle problematiche. E' una squadra che vorrei vedere tornare in Serie A, il pubblico è da Europa. Il Palermo di Zamparini ne ha viste di partite in Europa. E oggi è una partita importante per il Palermo, perché se dovesse vincere si avvicinerebbe in zona playoff. I rosanero vengono da risultati positivi che li ha portati fuori dal calderone dalla zona retrocessione. E sta creando molto entusiasmo. Credo quindi che questa sia una partita che possa determinare il futuro di questo club. Perché poi con l'entusiasmo Palermo rende ancora di più".