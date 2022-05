Palermo, Amauri: “Barbera pieno mi riporta alla mente la bolgia di quando facevo gol”

Affetto mai tramontato e soprattutto reciproco quello tra Amauri e Palermo. L'ex centravanti ha commentato così il sold out del 'Barbera' in vista della sfida contro la Triestina

Carvalho de Oliveira Amauri , storico ex centravanti del Palermo dal 2006 al 2008 e molto apprezzato dai tifosi rosanero, ha commentato così sul proprio profilo ufficiale di Instagram la notizia del sold out del "Renzo Barbera", pronto a spingere la formazione di Silvio Baldini verso il passaggio del turno contro la Triestina :

"Oltre 30.000 biglietti venduti per il match casalingo di ritorno dei play-off contro la Triestina. Record assoluto per la Lega Pro. Un dato che racconta quanto la tifoseria sia vicina al club ed ai giocatori e che mi riporta con la mente al Renzo Barbera, quando i cori ed il calore dei sostenitori mi accompagnavano per tutti i 90 minuti di gioco, spingendomi a fare meglio, a dare tutto me stesso senza sentire alcuna fatica. E quando facevo gol, la bolgia. Che bella Palermo, che bello il Palermo".