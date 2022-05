Palermo, Amauri: “Altra prova di forza, buon calcio. Sabato tutti al ‘Barbera’”

Le parole al miele di Amauri, che tramite un post Instagram ha commentato la vittoria del Palermo nell'andata playoff contro la Virtus Entella

Il Palermo batte la Virtus Entella per 2-1 e Amauri fa subito sentire la sua vicinanza in vista dell'atteso match di ritorno. L'importante successo firmato dalle reti di Luperini e Brunori mette la formazione di Silvio Baldini sulla strada giusta per il passaggio alla final four, con la sfida in programma sabato 21 al 'Renzo Barbera' che dovrà essere affrontata nel miglior modo possibile dai rosa per mantenere inalterato il vantaggio conquistato con la vittoria del 'Comunale'.

"Un'altra prova di forza del mio Palermo, questa volta a Chiavari a casa dell'Entella, c’era il sold-out con tantissime persone arrivate dalla Sicilia e dal resto d’Italia", queste le parole di Amauri tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove poi ha continuato: Ho visto un buon calcio... lo stesso che i ragazzi ed il mister ci hanno proposto durante tutta la stagione. Manca ancora il ritorno per cui sabato sera tutti al Barbera. Forza Palermo, come sempre faccio il tifo per TE".

Parole di vicinanza dell'ex attaccante, un sostegno in più per l'importante impegno che il Palermo dovrà sostenere in un 'Barbera' che si prospetta nuovamente sold out.