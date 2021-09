Palermo, altro scossone: Mirri senior si dimette, c’è un nuovo Cda

Dopo il recesso di Tony Di Piazza, anche il padre del presidente del Palermo si dimette da Hera Hora: i dettagli

"Il Palermo non è più un affare di famiglia". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nuovo scossone in casa Palermo: Daniele Mirri, padre del presidente Dario, si è dimesso dal Cda di Hera Hora. "Mi sono dimesso già da giugno - ha spiegato Daniele Mirri -, perché c’erano alcune cose che volevo chiarire. Io avevo votato per la liquidazione di Hera Hora, per evitare il recesso di Di Piazza", le sue parole.

Liquidazione che non si è concretizzata alla luce del voto contrario non solo di Tony Di Piazza, ma anche di Dario Mirri. In caso di liquidazione, infatti, il recesso dell'ex vice-presidente del Palermo sarebbe venuto meno. "L’ufficio stampa del Palermo, contattato per avere una versione dei fatti da parte di Dario Mirri, non ha fornito sue dichiarazioni, ma ha rilasciato un commento a nome della società che detiene il 99% delle quote del club", si legge. "Dopo le dimissioni di Tony Di Piazza e l’ingresso di Antonello Perricone nel Cda di Palermo Fc, dal momento che Hera Hora non svolge più alcuna attività di sviluppo o indirizzo sul Palermo Fc, né su alcuna altra attività, si è scelto di riorganizzare il Cda di Hera Hora affiancando a Dario Mirri due figure tecniche, con competenze specifiche: un commercialista con esperienza nel settore ed un avvocato di fiducia della proprietà".

Si tratta di Enrico Piefrancesco Muscato, commercialista milanese che negli anni è stato sindaco effettivo ed amministratore in società industriali, commerciali e finanziarie. Muscato è stato anche sindaco effettivo del Torino dal 2011 al 2013 e di aziende legate al gruppo Cairo e non solo. L’avvocato, invece, è Stefano Monasteri, già componente e coordinatore di "Amici Rosanero". Entrambi risultato in carica dallo scorso 23 giugno nel Cda di Hera Hora come consiglieri.