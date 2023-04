Palermo, altro digiuno casalingo. Brunori e compagni a secco in sei gare al “Barbera”

Sarebbe dovuta essere la partita per tornare a tallonare la zona playoff, specialmente sfruttando il pareggio tra Cagliari e Pisa avvenuto poche ore prima del match dei rosanero. Invece, la formazione di Eugenio Corini non è riuscita ad approfittare della situazioni bloccandosi in uno sterile pareggio casalingo. Il dato che lascia ulteriore rammarico alla compagine rosanero è quello "zero" sul numero dei gol segnati nonostante la spinta incessante degli oltre ventimila spettatori del "Renzo Barbera", accorsi allo stadio nonostante il giorno festivo. Non è la prima volta che in campionato il Palermo non sia riuscito a sfruttare il fattore casalingo, con ben sei gare delle sedici totali tra le mura amiche in cui Matteo Brunori e compagni non hanno gonfiato la rete avversaria, una statistica amara specialmente pensando alla prolificità dei rosanero nella precedente annata in Serie C.