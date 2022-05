Palermo, altro appuntamento con il fortino: i rosa non perdono in casa da 440 giorni

Il Palermo non perde al "Renzo Barbera" da 440 giorni e 26 partite: il primato storico del club è fermo a 29

"Quota 27, un altro appuntamento con il... fortino". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida in programma sabato sera allo Stadio "Renzo Barbera". La squadra di Silvio Baldini affronterà la Virtus Entella fra le mura amiche con un unico obiettivo: non perdere. D'altra parte, in casa i rosa non conoscono la parola sconfitta da 440 giorni e 26 partite.

"Un numero e un obiettivo: 27 partite senza sconfitte, per proseguire la marcia verso la Serie B", si legge. Il Palermo è riuscito a mantenere la striscia positiva al "Barbera" grazie alla rete messa a segno in extremis da Luperini contro la Triestina. Avvicinandosi al primato storico del club, fermo a 29. Realizzato tra il 2009 ed il 2010 con Ballardini, Zenga e Delio Rossi in panchina. Nel dettaglio, i rosanero non perdono in casa da più di un anno. L'ultimo ko risale, infatti, al 7 marzo 2021, quando la Juve Stabia ha battuto per 4-2 il Palermo di Giacomo Filippi.